Un maggio ricco di appuntamenti quello in arrivo a Galliera. Inizia il "Memorial Loscalzo" organizzato da AC Galliera 2009, il 4-5 maggio, al Centro Sportivo Galetti in via della Pace. A seguire "Bimbi in Festa", iniziativa del Comitato Commercianti Galliera. Sabato 4 maggio alle ore 15, in Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio. "Quelli che… fanno la differenza". Vigili del Fuoco Volontari di San Pietro in Casale e Idra Protezione civile aspettano tutti il 10 e 11 maggio, in Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio. Segue la Festa del Patrono di San Venanzio in programma il 18-19 maggio, in Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio.