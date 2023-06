"Un milione e mezzo per le strade" Restyling con l’avanzo di bilancio

È iniziato a Calderara il restyling annuale delle strade. Quest’anno sono previsti trenta interventi che riguarderanno non solo asfaltature, ma anche marciapiedi, attraversamenti pedonali, messa in sicurezza delle vie, completamento delle ciclabili. Gli interventi sono effettuati da Calderara centro fino alle frazioni di Lippo e di Longara, e si aggiungono ai 50 già effettuati negli anni scorsi per un totale di 80 interventi. E anche quest’anno l’investimento da parte dell’amministrazione sarà superiore a quanto previsto.

Secondo i dati diffusi dal Comune, per il 2023 si tratta infatti di 1,5 milioni di euro: in particolare, 700 mila per la maggior parte delle strade e 800.000 euro per il completo rifacimento del fondo di via Valli, per la quale è stata già affidato il progetto di riqualificazione. "Il nostro – spiega il sindaco Giampiero Falzone – è un piano che riguarda la sicurezza stradale in continua evoluzione. Un piano che, secondo il programma originariamente previsto avrebbe dovuto ammontare a 250mila euro all’anno. Se nel 2020 lo stanziamento era stato appunto di 250mila, nel 2021 era salito a 500mila, fino a prevedere nel 2022 quasi 1 milione di euro, per un totale di 50 interventi. Col piano ora in partenza si arriverà dunque a 80 strade interessate da restyling, per un totale di circa 3 milioni e 250 mila euro".

"Per quanto riguarda via Valli – aggiunge Falzone –, al cui rifacimento teniamo in modo particolare, aspettiamo un finanziamento statale. Ma se non arriverà finanzieremo la strada con risorse comunali". Sul sito internet del Comune ci sono le informazioni e la mappa degli interventi che saranno eseguiti in questi mesi. In particolare nelle vie Aldina; San Vitalino; Crocetta; Papa Giovanni XXIII; Rizzola Levante e Ponente; Aldo Moro; Guardatello; Bizzarri; Grandi; Longarola; Verde; Valtiera; Stelloni Levante; Barleta; Pradazzo; Bacciliera; Pilastrino e Puccini. "Come di consueto – aggiunge infine Falzone –, ringrazio per il grande impegno l’assessore competente Luca Gherardi e gli uffici comunali".

p. l. t.