Un nuovo ecografo donato al Maggiore

Nel primo pomeriggio di ieri, presso la direzione regionale vigili del fuoco Emilia-Romagna, situata in via Ferrarese, si è svolta la cerimonia per la consegna di un ecografo pediatrico Siemens all’Ausl di Bologna. L’apprecchio è stato acquistato tramite la raccolta fondi ’Un Ecografo pediatrico per amico’ organizzata dall’associazione di volontariato ’Andromeda’, grazie al contributo di cittadini e aziende. Durante l’evento è intervenuta l’onorevole Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato: "È stata una vera emozione partecipare a questa cerimonia. Il Governo sostiene il vostro impegno e la vostra visione di futuro, che si costruisce ogni giorno con le azioni concrete e il buon esempio".