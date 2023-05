Un ponte Culvert per Monterenzio "La priorità a via Idice interrotta"

Monterenzio avrà un ponte Culvert. Questo quanto emerso, nella prima mattinata di ieri, a seguito di un sopralluogo nel paese appenninico da parte del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami alla presenza del sindaco Ivan Mantovani. Stando a quanto dichiarato ieri mattina dallo stesso Bignami, "ci sono varie zone critiche segnalate su cui è necessario intervenire con la massima urgenza. Monterenzio per noi è una di queste zone perché è stata colpita da innumerevoli frane che, ancora oggi, precludono la viabilità in moltissimi tratti e perché ci sono ancora alcune zone isolate da cui i residenti non riescono a spostarsi agilmente".

Il ponte Culvert (che rispetto al Bailey ha una struttura tecnica diversa in base ai luoghi e alle curvature) viene preferito perché più veloce da costruire e perché perfettamente compatibile con la zona prescelta e sorgerà nel tratto che, dallo stesso sindaco Ivan Mantovani, è stato additato come prioritario. "I lavori da fare sulle strade saranno tanti. Sono quasi duecento le frane sul territorio e quasi ogni strada è interrotta in qualche punto. Ma ora bisogna procedere per ordine di urgenza. La sp7 Idice è interrotta all’altezza della piscina comunale a causa di due frane che si sono mangiate la carreggiata che è, poi, letteralmente sprofondata, con tanto di guard rail nel letto dell’Idice stesso".

Il primo cittadino di Monterenzio, poi, prosegue: "Ed è qui che è necessario riavviare un collegamento perché non solo si andrà ad aiutare le frazioni come Savazza, Fiumetto, Bisano e San Benedetto del Querceto, rimaste dall’altra parte della voragine. Con questa soluzione che vedrà la luce in poche settimane dall’avvio dei lavori si andrà ad agevolare anche chi scende da Monghidoro e Loiano. Questi ora possono fare solo la Futa oppure allungare il tragitto arrivando a Rioveggio e, poi, prendendo l’autostrada. Quando ci sarò il Culvert potranno scendere anche da qui".

La costruzione sorgerà in una strada comunale, non asfaltata, ma agibile, che passa dietro la piscina e permette di arrivare a quello che ora è un campo da calcetto aggirando, dunque, il tratto della sp7 interrotto. "Saranno da sacrificare alcuni di questi spazi, ma ricollegare questo tratto di strada è prioritario" conclude il sindaco Mantovani.

Zoe Pederzini