Un sentierio della memoria. Ventidue targhe sulla Linea Gotica

Trenta segnavia per ricordare i luoghi, in regione, simbolici della Seconda Guerra Mondiale, avvolgendo chi passerà lungo i sentieri della memoria in un’atmosfera storica e indelebile per il nostro passato. È questo il messaggio dei ‘Vectors of Memory’, targhe realizzate dall’architetto Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe, che sono stati consegnati a 22 sindaci dei Comuni. Tra questi, il presidente del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto e il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. In particolare, a ricevere la segnaletica sono stati i luoghi legati alla Linea Gotica e ai momenti storici dell’avanzata degli Alleati.

Un progetto evocativo che si intreccia con un’altra iniziativa portata avanti dalla Regione e da Liberation Route Italy, associazione che si occupa di creare un itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa che collega Paesi, regione, luoghi e storie simbolo della liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

"Vogliamo realizzare uno studio di fattibilità di un cammino che colleghi Monte Sole con Sant’Anna di Stazzema - spiega l’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano -. La Regione non vuole dimenticare l’orrore del nazifascismo nel nostro Paese e nei nostri territori". E le targhe poste nei luoghi dell’orrore hanno proprio l’obiettivo di non dimenticare mai ciò che è accaduto, e di mantenere vive le testimonianze rimaste.

"Dobbiamo ancora valorizzare ciò che le associazioni hanno messo insieme raccogliendo e unendo le testimonianze - afferma Raffaella Mariani, presidente dell’associazione Liberation Route Italy -. Il nostro dovere è di trasmettere ai giovani quei valori di cui è ancora importante parlare". Giovani che hanno la possibilità, in Emilia-Romagna, di toccare con mano la storia. "In questi ultimi cinque anni abbiamo finanziato 250 progetti - dice Fabio Rainieri, vicepresidente dell’assemblea legislativa - a cui hanno partecipato 18 mila appartenenti a 500 classi. Con questa iniziativa abbiamo messo a disposizione 2,5 milioni di euro".

