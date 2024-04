Una città per l’Europa. La vittoria al Dall’Ara accende l’entusiasmo delle vetrine rossoblù

Sarà anche stata l’ultima in classifica, ma la netta vittoria contro la Salernitana (3-0), ieri al Dall’Ara, ha galvanizzato tutti. Per il Bologna il traguardo europeo, Uefa League e Champions che sia, è molto più vicino di quanto si potesse sperare, altro che sogno.

Una ragione in più per aderire all’iniziativa dell’Ascom ’Fino alla fine, forza Bologna!’, con cui l’associazione di commercianti vuole spingere la squadra di Motta da qui al termine del campionato. E, siccome i grandi traguardi non si raggiungono mai da soli, ecco allora che Ascom ha chiamato a raccolta gli associati e tutte le forze della città per unirsi a questo coro dalle note rossoblù. Una ’spinta’ che andrà avanti fino al termine del campionato.

In caso di Champions League, poi, i benefici in termini di ricadute economiche sarebbero notevoli per tutto l’indotto: hotel, ristoranti ma anche negozi di abbigliamento e di gastronomia, su cui potrebbe riversarsi la voglia di shopping dei turisti ’sportivi’.

Le adesioni, dunque, non si sono fermate nemmeno durante questi giorni festivi. Una macchia d’olio rossoblù che si espande velocemente. Ecco allora il dottor Stefano Rossi, che lavora al Centro Medico Maggiore di via Emilia Ponente, che con il suo staff si è fatto fotografare davanti a una maglia rossoblù, per certificare la sua fede calcistica. Non mancano i parrucchieri, a partire da Marzio Staff Parrucchieri, in via Barberia, che fa indossare la maglia rossoblù a un manichino con tanto di bigodini. Altro salone che partecipa mettendo in bella mostra il poster dell’Ascom è l’Isola delle fate, in via Andrea Costa a Bologna.

A dimostrare la bontà dell’iniziativa, anche la risposta del gestore dell’Officina della Lana di Milano Marittima (Ravenna): in questo caso, il tifo rossoblù ha travalicato i confini della provincia, arrivando fino in Riviera. "Anche a Milano Marittima il colore rossoblù è molto gradito. Sempre Forza Bologna!", ci dice Maurizio Berselli che ha spedito le foto del negozio. Tifosissimo rossoblù da sempre è anche Marco Fabbri, proprietario della Pizzeria ’Il Delfino’ di Casalecchio di Reno (è quella in via Porrettana 445): "Grazie mille e sempre Forza Bulagna!" è il suo saluto.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare

le foto a rossoblu@ilcarlino.net,

e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a

Bologna.