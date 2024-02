Una ’city map’ per i turisti

Oltre il 60% in più di turisti stranieri e quasi il 20% in più di italiani. Sono numeri in forte crescita quelli che riguardano il turismo a Castel San Pietro, e così il Comune è pronto ad attrezzarsi per offrire una migliore risposta e si appresta a lanciare la City Map. Tutto parte, dunque, dai dati, e in particolare dal report sulle presenze turistiche negli esercizi ricettivi e pernottamenti pubblicato in questi giorni dalla Regione. Il report su un numero complessivo di 62.139 presenze registrate a Castel San Pietro Terme nel 2023, con un totale di 135.521 pernottamenti, evidenzia un incremento di ben il 64% di stranieri e un segno decisamente positivo, più 18,4%. In ottica futura, visti i segnali, il comune lancia ora la City Map di Castel San Pietro Terme, ovvero una mini guida agile e gratuita realizzata grazie ad un progetto curato dal Servizio Turismo e Promozione del Territorio. La City Map è già a disposizione presso l’Info Point comunale in via Matteotti nel palazzo dell’ex Pretura e in altri punti di interesse e frequentazione turistica in città.