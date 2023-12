Una nuova scuola materna. Spazi aperti alla comunità

Nuova vita, grazie ai fondi del bando di rigenerazione urbana, per la scuola materna di San Gabriele di Baricella che verrà tutta riqualificata. Si tratta di un investimento totale di 250mila euro di cui ben 230mila provengono dal bando della Città Metropolitana, i restanti fondi da un cofinanziamento pubblico. Entrando più nel dettaglio, la struttura verrà messa a nuovo realizzando uno spazio polifunzionale della superficie coperta di circa 85 metri quadri con grandi superfici vetrate, copertura con pannelli fotovoltaici, pergolato e spazi esterni da destinare ad usi scolastici, con laboratori, e sociali, per attività della cittadinanza o scuola e comunità. Un modo per aprire la scuola verso il contesto urbano di riferimento.

Nel progetto si legge: "L’edificio nuovo sorgerà nell’area pertinenziale alle due strutture storiche esistenti in muratura (scuola e poliambulatorio) sulle quali non si valutano interventi in ragione delle tutele esistenti per legge. I pannelli fotovoltaici, oltre a garantire il fabbisogno proprio del nuovo edificio, potranno integrare la richiesta energetica della struttura scolastica e delle infrastrutture pubbliche esterne. Il pergolato posto sul fronte garantirà il raffrescamento estivo e consentirà l’uso dello spazio esterno per lo svolgimento delle attività didattiche".

Gli obiettivi, dunque, come si legge nel testo del progetto, sono: "Il miglioramento degli ambienti di apprendimento dal punto di vista tecnico energetico e didattico in quanto il nuovo volume darà spazio a più laboratori e un incremento della fruibilità dello spazio pubblico. A questo si aggiungono, come sottolineato, gli usi multifunzionali degli spazi scolastici per arricchire l’esperienza di apprendimento anche in orario extrascolastico coinvolgendo la comunità educante e creando un punto di incontro per la cittadinanza eventualmente favorendo attività che limitino gli spostamenti in auto".

Sull’investimento, si esprime con evidente soddisfazione il primo cittadino baricellese Omar Mattioli: "Con i fondi del bando rigenerazione urbana riqualificheremo lo spazio scolastico della scuola materna di San Gabriele offrendo ai nostri bambini ancora più opportunità di apprendimento. Un grande ringraziamento all’ufficio di Piano dell’Unione Terre di Pianura e all’architetto Irene Evangelisti che fin dal primo momento ha creduto fortemente insieme a noi alle potenzialità di questo progetto. E un ringraziamento all’istituto comprensivo per la preziosa collaborazione nella progettazione".

