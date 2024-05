Una piazza dedicata a Carlo Rambaldi

Il Consiglio comunale si è espresso in maniera unanime sulla proposta di intitolazione di una strada o di una piazza a Carlo Rambaldi (nella foto sopra). A proporre di intitolare una strada o una piazza al grande artista sono stati i civici di ‘Bologna ci piace’, Gian Marco De Biase e Samuela Quercioli, "per rendere omaggio all’artista di fama mondiale. I lavori di Rambaldi in campo cinematografico li conoscono in tanti, non solo gli addetti ai lavori, anche se forse qualcuno ancora ignora che per ‘Et’ ricevette l’Oscar Special Acievement Award, stesso traguardo per gli effetti visivi di King Kong", ricordano i consiglieri.