"Una pioggia eccezionale in sole due ore"

"Soltanto una settimana fa il viceministro Bignami ci accusava di non intervenire adeguatamente sui fiumi. Oggi dice che non facciamo abbastanza per i corsi d’acqua minori – la replica della vicepresidente della Regione, Irene Priolo –. Bignami non sapeva cosa stessimo facendo prima sui fiumi e non sa cos’è accaduto ora sugli altri corsi d’acqua, dell’Emilia-Romagna, come del Veneto e di altre regioni: in due ore si sono abbattuti 190 mm di pioggia caduti dai versanti fra Valsamoggia e Savignano sul Panaro. Difficile, se non impossibile, non avere nessun problema, ma in meno di 24 ore stiamo tornando alla normalità – sottolinea –. Sarebbe più utile che chi ha responsabilità di governo si mettesse a disposizione dei sindaci, per esempio sulla viabilità compromessa dall’evento, invece di attaccare costantemente la Regione. Noi continueremo, come sempre, a supportare tutti i territori coinvolti".