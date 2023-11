Una riflessione sulle sfide del domani. I giovani si confrontano con la politica

Il network ColleCultura (formata da Giovani Reporter e Sistema Critico) e l’associazione culturale Paideia hanno inaugurato la prima edizione di

YoungFluence negli spazi dell’Iis Aldini-Valeriani, con la collaborazione e il supporto tecnico di Look Up! Radio. Un’occasione per chiamare a raccolta giovani del territorio ed esponenti della politica per cercare insieme soluzioni concrete ai problemi del nostro tempo. Un "momento dove gli ospiti sono gli adulti e i padroni di casa sono i giovani", secondo il consigliere comunale di maggioranza Giacomo Tarsitano. Il tema della giornata è stato il rapporto tra le nuove generazioni e il lavoro.

Spazio è stato dato alla ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tanti gli ospiti che sono intervenuti: dal senatore di Azione Marco Lombardo all’ex assessore Davide Conte, da Ettore Rosato fino all’ex sindaco Virginio Merola. E ancora l’attivista politica Insaf Dimassi, il capo di Gabinetto in Città metropolitana Sergio Lo Giudice, il consigliere regionale Stefano Caliandro, Riccardo Imperiosi e altri ancora.