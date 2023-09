‘Una storia vera’. E restaurata Matinée con Lynch al Lumière

Inizia domani, con il matineée delle 11 al Lumière, la nuova stagione per i classici distribuiti dalla Cineteca: da lunedì 4 settembre anche nelle sale italiane approderà il restauro in 4K del film di David Lynch The Straight Story – Una storia vera, realizzato da StudioCanal con la supervisione dello stesso regista. Incastonato tra due capolavori ‘oscuri’ come Mulholland Drive e Strade Perdute, Una Storia Vera svetta proprio per la sua semplicità, risultando – paradossalmente, ma Lynch si muove agilmente tra i paradossi – il suo film più sperimentale, proprio perché il più classico e ‘normale’. La storia di Alvin Straight è quella di un anziano che decide – per incontrare dopo tanti anni il fratello malato, nel tentativo di un riavvicinamento – di intraprendere un lungo viaggio dall’Iowa al Wisconsin; 500 km a bordo di un piccolo trattore tosaerba la cui velocità massima è di 8 kmh. Il viaggio di Alvin Straight è solitario, ma pieno di incontri: quelli con l’umanità che incrocia lungo il proprio tragitto, ma più ancora quelli con gli immensi e spettacolari paesaggi americani.

E sempre dall’ultima edizione del festival Il Cinema Ritrovato arriva al Lumière anche la retrospettiva Best of Il Cinema Ritrovato: primo appuntamento sempre domani alle 18 (in replica venerdì 8 settembre alle 22.30) con il western firmato da Damiano Damiani Quién sabe?. Fra i titoli, martedì 5, alle 20 (replica mercoledì 6, ore 21.45), anche il divertentissimo ritratto di un gangster ebreo di piccolo calibro, Tutti contro Harry di Michael Roemer, regista americano sul quale la retrospettiva si sofferma proponendo anche Nothing but a Man (mercoledì 6 settembre, ore 18).