Undici storie e due burattini

‘Cavallo azzurro vestito rosso - Undici racconti di amore e disamore’ è il libro di Maria Pia Simonetti proposto oggi alle 19 nella rassegna ‘Bookmakers’ al Centro della Pace di via del Pratello. In un insolito connubio, l’autrice dialogherà del libro e degli amori con Balanzone e la Signora Maria, due burattini animati da Enza Fanti. Quando la realtà non è all’altezza della situazione è possibile prenderne atto e andare a dormire sperando che i sogni siano migliori. Oppure si può provare a rimodellarla raccontandola, andando oltre con lo sguardo, al di qua o al di là del presente, come accade in queste undici storie.