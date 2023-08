Unicredit finanzia Aton Green Storage

Un finanziamento da sei milioni in cinque anni per supportare le esigenze di capitale circolante e la strategia di crescita. Lo eroga Unicredit per lo sviluppo di Aton Green Storage, azienda con sede legale a Rimini e stabilimento produttivo in provincia di Modena che si occupa di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici. "Siamo particolarmente orgogliosi di questa operazione – commenta il presidente del cda di Aton, Ettore Uguzzoni (nella foto) – che ci permetterà una programmazione e uno sviluppo in settori che riteniamo importanti per la transizione energetica del Paese".