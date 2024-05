Valeria Golino stasera presenta ’L’arte della gioia’, la serie di cui si parla di più

Dal Festival di Cannes al Modernissimo: ecco in arrivo questa sera in città alle 21, ’L’arte della gioia’ la nuova serie firmata da Valeria Golino che arriverà sotto le Due Torri con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Tecla Insolia. Verranno presentati i primi tre episodi della serie tratta dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza, il cui testo è stato reinterpretato mantenendo però intatta l’anima e la bellezza dell’opera. Una scrittura a più mani durata tre anni, che ha coinvolto Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. La storia è quella di Modest, una bambina nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 che, dopo un’infanzia drammatica e disagiata, viene accolta nel convento di suore governato da Madre Leonora (Trinca). Poi Modesta (Insolia) si trasferisce a vivere nella villa della principessa Gaia Brandiforti (Bruni Tedeschi), dove si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. "Quando la produttrice Viola Prestieri, mi ha proposto di adattare il romanzo, non ho potuto sottrarmi all’opportunità di raccontare una storia così marcatamente moderna e coraggiosa" ha dichiarato Golino sulla Croisette. "La prima volta che ho letto il libro mi ha turbata la sua scabrosità – ha rivelato –: ho avuto una reazione molto emotiva di fronte a fatti e informazioni incredibili, fantasmagorici, a tratti morbosi, scabrosi; mi era piaciuto, ma ero anche turbata, lo sentivo come una cosa aliena da me. L’ho letto poi una seconda volta, ma solo quando Viola mi ha proposto di farne un film, l’ho riletto per la terza volta e ho compreso quanto fosse importante in questo momento storico raccogliere l’eredità di Goliarda Sapienza, straordinaria precorritrice dei tempi".