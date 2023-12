Venerdì bambini senza mense. E i rider vengono a portare le pizze

Ultimo giorno di scuola con panino o schiscetta in classe. Venerdì 22 è sciopero generale dei lavoratori del commercio e della ristorazione, tra gli altri. A proclamarlo Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil perché il contratto del settore è scaduto da ben cinque anni e del rinnovo non si vede traccia. Risultato, per quel giorno Ribò appenderà le padelle al chiodo e gli scodellatori i mestoloni. Niente pappa, ma neanche la merenda a scuola: via libera al panino da casa oppure alle sue mille varianti. Ribò è la spa, 100% Camst, che, per conto del Comune, sforna e serve ogni giorno 18mila pappe agli alunni di materne ed elementari. Così per l’ultima campanella, a causa dello sciopero, merenda e pranzo saranno preparati a casa.

Anche se, ad esempio all’istituto comprensivo 12, la preside Filomena Massaro, su pressante richiesta di maestre e genitori, ha dato il via libera alla pizzata consegnata da rider. A patto, però, che via sia l’unanimità della classe nella richiesta. Il Comune ha inviato, alle sue materne, un breve vademecum operativo su come organizzare il pasto da casa: "Devono essere utilizzati prodotti semplici e di facile gestione che non debbano essere manipolati per la somministrazione (da condire o riscaldare) e che possano essere mantenuti fuori dal frigo per qualche ora – scrive -. Come per esempio panini già farciti (con prosciutto cotto, formaggio, frittata, anche con una foglia di insalata o una fetta di pomodoro...), un trancio di focaccia o pizza da consumare fredda, un frutto". Per lo spuntino della mattina "può essere portato, oltre a qualche prodotto da forno leggero, un frutto di facile gestione come la banana o gli agrumi". Infine, "per la merenda pomeridiana: prodotti da forno confezionati (crackers, grissini, biscotti) o freschi (torte tipo ciambelle, biscotti), frutta o succo di frutta".

Federica Gieri Samoggia