Ventotto automobilisti sottoposti all’alcol test. Polizia Locale denuncia un conducente ubriaco

‘Pattuglione notturno’ svolto dagli agenti della Polizia Locale Reno Galliera. Il controllo nel territorio dell’Unione da mezzanotte alle 6 del mattino era dedicato al contrasto della guida in stato di ebbrezza. "Complessivamente sono stati 28 i conducenti di veicoli sottoposti al controllo con pre-test ed etilometro dalle nostre pattuglie - spiega il comandante Massimiliano Galloni-. Uno di questi è risultato in stato di ebbrezza. Per lui denuncia penale e ritiro della patente di guida, inviata alla Prefettura di Bologna per il provvedimento di sospensione. Ribadiamo che crediamo molto in questo tipo di controlli, fondamentali per la sicurezza di tutti".