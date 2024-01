Verdi e Sinistra sostengono il bis della sindaca Monica Cinti

Sinistra e Verdi di Monte San Pietro "prendono atto" della decisione del Pd che la scorsa settimana aveva comunicato di avere chiesto alla sindaca Monica Cinti (nella foto) di rendersi disponibile per un secondo mandato alla guida del Comune di Monte San Pietro. Di conseguenza, scrivono gli attuali alleati di giunta, "auspichiamo la possibilità di confermare la positiva esperienza pluriennale della coalizione di centro sinistra come ci chiede l’elettorato. Considerato l’attuale panorama politico non solo nazionale, riteniamo necessario confermare ed eventualmente allargare la coalizione alle forze democratiche che saranno disponibili a condividere una visione progettuale e programmatica per il territorio", si legge nel comunicato congiunto di Sinistra e Verdi, che alle ultime elezioni amministrative del 2019 erano parte della lista Comunità e Futuro che portò all’elezione della sindaca Cinti. E che ora dicono agli alleati di "confidare che le decisioni, i programmi e gli obiettivi siano condivisi con le forze politiche della coalizione, per contrastare più efficacemente il rischio di consegnare alle destre l’amministrazione del comune deludendo l’elettorato, aumentando l’incertezza dell’astensione e vanificando così il lavoro svolto in questo e nei precedenti mandati".