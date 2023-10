Versa 1.800 euro per la casa, ma è una truffa

Stava disperatamente cercando casa in città e si è fidata di un "conoscente" che le ha offerto un suo appartamento in zona San Donato. La ventisettenne gli ha creduto quando l’uomo, napoletano di 55 anni, le ha detto che non si poteva visitare all’interno perché occupato da altri inquilini, ma che poteva mostrarglielo solo da fuori; e dopo avere firmato quello che pareva un regolare contratto, gli ha versato una caparra di 1.800 euro, il corrispettivo di tre mensilità. Peccato che quando, tempo dopo, ha cercato di entrare nell’appartamento, ha scoperto che le chiavi che le aveva dato il "proprietario" non aprivano alcuna porta.

L’uomo dapprima ha preso tempo rassicurando la ragazza e parlando di un errore, poi è sparito. Così la ventisettenne l’ha denunciato alla polizia. Era lo scorso settembre: dopo settimane di ricerche approfondite, grazie anche alla descrizione dell’auto del cinquantacinquenne fornito dalla vittima, gli agenti del Commissariato Due Torri-San Francesco sono riusciti a identificarlo e a denunciarlo per truffa.

f. o.