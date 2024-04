Verso l’Olimpico, per l’Olimpo. Sciarpe, bandiere, maglie storiche. Le vetrine ‘esplodono’ di rossoblù

La grande sfida con la Roma è sempre più vicina e in città non si parla d’altro. Tutti i commercianti si uniscono sotto il segno di Ascom, con l’appoggio di Carlino ed Emilbanca, per far sentire la vicinanza della città alla ’squadra che tremare il mondo fa’ per la corsa dei rossoblù verso l’Europa. Un traguardo sempre più a portata di mano, visto che il Bologna adesso è quarto e la squadra, nonostante i pareggi degli ultimi tempi, sembra aver ritrovato la forza, il bel gioco e la determinazione che li ha accompagnati fino ad ora, dimostrando di saper reggere la pressione e conquistando punti preziosi in casa e in trasferta. Quindi, nell’attesa del big match di lunedì, quando il Bologna affronterà all’Olimpico di Roma i giallorossi allenati da Daniele De Rossi (quinti in classifica), le vetrine degli esercenti Ascom continuano a grondare di colore rossoblù.

È il caso, per fare un esempio, della ’Merceria Maccaferri’, di Maurizia e Nadia Fini che, in via di Corticella portano il rossoblù grazie alla loro coloratissima vetrina. Mentre in via Andrea Costa la vetrina del ’Bar Carlo’ diventa un manifesto dell’amore per il Bfc grazie a maglie, sciarpe e bandiere. Tra uno sfilatino, una ciabatta e una pizzetta invece, in via Santo Stefano ’Dall’Antico Forno di Lanzoni Annalisa’, si trova il tempo, ovviamente, per tifare la squadra di casa. Passando poi alla provincia è il turno di ’Foto ottica Lambertini’ in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto dove, tra lenti e montature, trova ampio spazio il sostegno per i ragazzi di coach Motta. Tornando quindi in città, più precisamente in via San Felice 22c, ecco che, da ’Profumeria Ennio Pasquina Gelli’ il tifo e il sostegno passano per le note profumate grazie, oltre che alla vocazione primaria del negozio, alla splendida vetrina che vanta moltissime maglie rossoblù.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un

consiglio. meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il

titolare o comunque una o più

persone, per personalizzare di

più lo scatto. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon

per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.