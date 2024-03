Vetrine senza confini I negozi sono in festa: l’onda colorata avanza e spinge per l’Europa

Dalle farmacie ai negozi di vintage passando per bar e cafè. E ancora dai negozi di dischi ai panifici fino alle agenzie immobiliari per arrivare infine ai parrucchieri. L’entusiasmo per ’Fino alla fine, forza Bologna’, l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, con l’appoggio del Carlino, continua a crescere e travalica i confini della città per arrivare anche in provincia, dove ha trovato terreno fertile.

Sono davvero tante le attività che hanno deciso di addobbare le vetrine con i colori rossoblù per sostenere la corsa del Bologna verso la Champions. Si sa, i segni di speranza, sogni e felicità di una città e dei suoi abitanti passano anche per le vetrine dei suoi negozi. Ed è proprio su questa falsa riga che l’iniziativa di Confcommercio Ascom, supportata da noi del Carlino, si colloca. Di seguito ecco alcune delle svariate attività commerciali che hanno deciso di aderire alla grande iniziativa di sostegno e vicinanza ai Rossoblù.

Fra queste, in città, ci sono il ’Bologna Country Vintage’ di via Lame che integra nella sua vetrina maglie e gadget del Bfc, l’Antica Officina Rovere ’ di via Riva di Reno, il ’Centro Medico Maggiore dott. Rossi Stefano’ di via Emilia Ponente, il ’Dandy Caffe Letterario di Lorenzo Zocca’ che porta il rossoblù in via della Grada con sciarpe e maglie da gioco. E poi il ’Dj’s Paradise’ in via Andrea Costa, la ’Farmacia Contavalli’ di via Mentana, la ’Farmacia del Pavaglione’ situata in via dell’Archiginnasio che schiera i suoi sorridenti farmacisti di fronte ad una coloratissima, i colori li conosciamo bene, vetrina. E ancora la ’Felsina Real Estate’ di via Aurelio Saffi e ’L’ isola delle fate parrucchieri’ anch’esso in via Andrea Costa.

Ma, come detto, anche la provincia non si sottrae all’onda rossoblù che ha già contagiato la città ed ecco infatti ’Buffetti C.AR.TEC. snc di Medardo Montaguti &C’ dove, lo stesso signor Medardo che nella foto vediamo in posa di fronte alla sua vetrina, ha deciso di portare i colori rossoblù sulla Porrettana a Casalecchio di Reno. A Calderara di Reno invece troviamo il ’Panificio Rubbini Roberto & C. snc’, in via dello Sport che ha deciso di decorare i suoi biscotti con i colori dello squadrone di Motta.

Come ormai noto, partecipare

alla ’chiamata’ di Ascom è facilissimo: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.