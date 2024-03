Vetrine senza confini. La spinta per l’Europa arriva da New York:: "Bologna, vinci per noi"

Una passione transoceanica. Capace di arrivare dalle Due Torri a Soho. Già, perché, proprio dal ’quartiere della ghisa’ di New York arriva una speciale adesione all’iniziativa ’vetrine rossoblù’: si tratta del Ristorante Nonna Beppa, che, oltre a garantire piatti "di autentica cucina emiliano-romagnola", sostiene il Bologna Fc con una parete addobbata con sciarpe, maglie e gagliardetti dai colori sociali (spicca lo slogan ’Tifosi col fuso’). A segnalarla, la lettrice Daniela Martelli, che ci spiega come il locale sia "sede del Club Bologna New York" e ringrazia la signora Wendy Cacciatori, che lo gestisce, "per portare la fede del Bologna anche oltre Oceano".

L’idea per supportare la volata finale della squadra di Motta che, portandoci in Europa, darebbe lustro all’intera città (con un indotto più che interessante, secondo gli addetti ai lavori), dunque, si allarga a macchia d’olio. Sono sempre di più, infatti, le attività commerciali che stanno aderendo all’iniziativa ‘I pubblici esercizi tifano Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom. Guardate l’immagien scattata davanti al Bologna House Luggage Storage di via delle Moline 15/a: Ylenia Patanella e Raimondo Puddu sono avvolti nei colori più belli del calcio: il rosso e il blù. Intonati, per altro, alla loro fornitissima vetrina. Originali, poi, le sculture che ricordano gli omini del Subbuteo con le quali la Galleria Wikiarte ha allestito la propria vetrina in via San felice 18/a. Quando la passione per il calcio ha anche un risvolto artistico e giocoso: in quanti, da piccoli, hanno giocato al ’calcio in punta di dito’, acquistando le proprie squadre preferite?

E ancora: la salumeria ’Capricci del palato’ di Casalecchio di Reno, per presentarsi ai visitatori e ai clienti, unisce la passione per il tifo, i palloncini, e la specialità di Bologna per eccellenza: la mortadella. Un binomio vincente, per accontentare il palato e il bel calcio (quello che Motta ci ha fatto vedere, finora, ovviamente).

Particolarissima, infine, anche la ’vetrina virtuale’ (non ha negozio fisico) di Roberta Folesani, artigiana che realizza sculture con libri destinati al macero. Non poteva mancare uno ’scudetto’ del Bologna Calcio lavorato finemente: i suoi lavori li potete vedere sulla pagina facebook RiCreato-Roberta.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare

le foto a rossoblu@ilcarlino.net,

e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a

Bologna.