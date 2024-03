Via ai lavori a scuola. Trasferite 12 classi

Miglioramento sismico della scuola primaria di Budrio: al rientro dalle vacanze di Pasqua, le classi dell’edificio antico della scuola primaria Fedora Servetti Donati saranno delocalizzate nei nuovi spazi per consentire le lavorazioni strutturali che coinvolgono la scuola del capoluogo. Il Comune, infatti, ha ottenuto il finanziamento relativo all’"Intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di Budrio edificio antico" rientrando nel Pnrr. L’intervento, di importo pari a 2.250.000 euro, cofinanziato dal Comune per 250mila euro, comporta principalmente lavorazioni di carattere strutturale mirate all’ottenimento del miglioramento sismico dell’edificio antico del plesso scolastico e terminerà nel 2025; l’impatto di tali opere è tale che si è reso necessario delocalizzare le bambine ed i bambini della primaria in altri fabbricati. A inizio aprile, quindi, sei classi verranno spostate presso il fabbricato del Menarini, che risultava vuoto da diversi anni, dopo aver eseguito lavorazioni edili per le quali l’amministrazione comunale ha stanziato un importo pari a 95mila euro. Altre 6 classi saranno collocate nelle strutture scolastiche modulari realizzate di fronte all’attuale scuola primaria e per le quali l’amministrazione comunale ha stanziato 300mila euro.

Tutti i servizi scolastici avviati sono garantiti e non subiranno modifiche nel loro svolgimento, nello specifico: il pre e post scuola si svolgerà regolarmente nel plesso Menarini; è stato attivato un servizio navetta tra il plesso Menarini e lo stallo scuolabus di via Giovanni XXIII, che servirà gli studenti delle classi trasferite già iscritti al servizio e sarà offerto gratuitamente anche a chi ha un fratello nel plesso Muratori; il post scuola con mensa elementari e progetto compiti insieme continueranno ad essere svolti nel plesso Muratori.

z. p.