Via del Guasto, una strada tormentata da spaccio e mancanza di igiene

Una piccola associazione, circa sei persone, che continua a occuparsi di un’altrettanto piccola porzione di città. Via del Guasto, pochi metri di strada che collegano via delle Belle Arti a via Zamboni, sono tormentati da due problemi principalmente: lo spaccio e la mancanza di igiene. "Noi – sottolinea la vice presidente del Comitato Guasto dei Bentivoglio, Patrizia Bollina – non abbiamo, a differenza di tante altre zone della città, l’annoso problema del rumore. Ma lo spaccio e la situazione igienica della strada, che è diventata con gli anni un vero e proprio orinatoio a cielo aperto, ci colpiscono direttamente".

Una condizione difficile nella quale vivono i pochi residenti della centralissima via del Guasto. "Abbiamo iniziato a respirare un po’ – sottolinea la vice presidente Bollina – da quando sono iniziati i lavori al Teatro Comunale che hanno comportato la chiusura di metà della via. Ora siamo leggermente più tranquilli perché non ci sono sbocchi, ma quando finiranno i lavori la situazione tornerà a essere la stessa di sempre".

In particolare, i cittadini lamentano condizioni igieniche disastrose: "Le persone – conclude Bollina, che risiede proprio in via del Guasto – consumano nei tantissimi bar che ci sono nelle vicinanze, quindi via Zamboni e via delle Belle Arti, per poi venire a urinare nella nostra via. Non esagero quando dico che la pipì scorre a fiumi e questo non è accettabile, soprattutto perché si respira un odore nauseante sia di giorno che di notte".