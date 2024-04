Via Gobetti, Hera risponde alle criticità sui rifiuti con interventi mirati e monitoraggi costanti

In merito alla lettera dal titolo ’Via Gobetti: la situazione rifiuti è fuori controllo’ pubblicata sul ’Carlino’, Hera precisa di essere a conoscenza delle criticità, tanto che da tempo il servizio dello Spazzino di quartiere viene effettuato sia al mattino che al pomeriggio, e non solo una volta al giorno come da prassi ordinaria. Lo Spazzino di quartiere, oltre a raccogliere eventuali rifiuti abbandonati, segnala la presenza di eventuali materiali ingombranti. Via Gobetti, inoltre, è monitorata regolarmente anche dagli accertatori ambientali di Hera che nell’ultimo anno hanno elevato 10 verbali per rifiuti abbandonati. Tutte le segnalazioni sono utili al miglioramento del servizio e cogliamo l’occasione per ricordare che possono essere inviate a Hera attraverso il numero verde gratuito 800.999.500 oppure utilizzando l’app Il Rifiutologo.

Ufficio stampa Hera