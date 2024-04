Via libera ai conti Fidia. Perdita ridotta, ricavi in crescita

Via libera ai conti Fidia (settore dei sistemi controlli numerici) del 2023 chiusi con ricavi netti in crescita a 28,6 milioni (dai 24,4 milioni del 2022) e una perdita di -1,47 milioni (da -4,9 milioni l’anno precedente). L’acquisizione ordini sale a 26,2 milioni (da 6,2 milioni). Ok al nuovo Piano industriale che, dice Luigi Maniglio, presidente, "permette di guardare a un orizzonte promettente e in bonis, con alle spalle la complessa procedura concordataria". Al termine dell’arco di piano (2027) è previsto un target dei ricavi consolidati pari a circa 43 milioni.