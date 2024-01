Via Mascarella: nei due club variazioni jazz

I club di via Mascarella alta come quelli delle contrade più celebri di New York, Chicago, Memphis, Parigi e Berlino preparano l’agguato della contaminazione al jazz d’autore: un genere che si evolve a ondate di trasformazione, fino a tornare, incontaminato nei valori, a una radice comune. Ad esprimerlo stasera dalle 22 sul palco del Bravo Caffè accompagnata dal Frank Coppola Vibration Trio è Eva Collicelli (nella foto), ugola lounge jazz, co-autrice con Mario Biondi e Sagi Rei, il cantante israeliano famoso in ambito pop di operazioni discografiche mai scontate. Dense di significati inediti anche le collaborazioni con Valerio Semplici dei Black Box, vincitori di un Grammy Awards e di diversi dischi di platino, grazie a hit come ’Ride on Time’ e ’Everybody’.

Domani tocca a Savio Vurchio proporre un recital omaggio a Pino Daniele per voce e pianoforte. Autore di una ventina di album, apprezzato in televisione in programmi come ’The Voice of Italy’ e ’All Together Now’, l’artista pugliese ha collaborato con musicisti internazionali iniziando, da autodidatta geniale, dalle percussioni cubane, svettando poi in una striscia di tour glamour in tutta Europa.

Di ritorno da una tournée in Francia e in Germania stasera fa tappa in Cantina Bentivoglio (ore 22) un quartetto che ha interagito con il gotha del jazz capitanato da Marco Ferri al sax tenore (vincitore del premio Massimo Urbani e direttore della Jazz In’it Big Band) e Nicholas Thomas (italiano residente a Parigi), tra i più promettenti vibrafonisti europei. Gli altri sono Antonio Caps, sodale di scorribande musicali con Greg Hutchinson, Shawn Monteiro, Fabrizio Bosso e Eric Alexander e Adam Pache, batterista australiano, elemento di spicco nelle band di ClarkTerry, Christian McBride, Steve Grossman e Jeremy Pelt.

Gian Aldo Traversi