Via Muzzinello, così cambia la viabilità

Da ieri a San Giovanni in Persiceto sono entrate in vigore alcune modifiche alla viabilità nella zona tra le vie Muzzinello e Del Caravaggio.

Vista la scarsa visibilità e la ridotta ampiezza della strada nel tratto di curva tra le vie Del Caravaggio e Muzzinello, il Comune ha disposto delle modifiche: senso unico in via Muzzinello dal civico 16 fino all’ingresso del parcheggio di via Del Caravaggio; divieto di accesso in via Del Caravaggio, all’altezza dell’accesso del parcheggio retrostante il palazzetto polivalente, con obbligo di svolta a sinistra; direzione obbligatoria a destra per chi percorre il primo corsello del parcheggio retrostante il palazzetto polivalente, all’intersezione con via Del Caravaggio; direzione obbligatoria a sinistra per chi proviene da via Raffaello Sanzio all’intersezione con via Del Caravaggio.

Inoltre, divieto di fermata nelle vie Del Caravaggio e Muzzinello, nel tratto adiacente il parcheggio fino all’intersezione con via del Caravaggio (direzione via Morandi). Per quanto riguarda le aree di sosta sono state introdotte novità. Per maggiori informazioni si può consultare il sito web del Comune che ha pubblicato anche una apposita planimetria con le novità di viabilità e sosta.

p. l. t.