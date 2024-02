Viabilità modificata per le potature

Per consentire lavori di abbattimento e potatura alberi a Bentivoglio sono previste alcune modifiche alla viabilità. Da domani, fino a fine lavori (esclusa la domenica) sarà chiusa la pista ciclo-pedonale che percorre il margine del "Bosco di Santa Maria in Duno e Castagnolo". L’istituzione di un senso unico alternato nell’area tra via Canale e Crociali e via Saletto, frazione di San Marino, parte dal 12 febbraio fino a fine lavori, per tutti i giorni feriali; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione sul tratto di via della Pace, frazione di San Marino, compreso tra il civico 11 e il civico 44, a partire dal 12 fino a fine lavori, per tutti i giorni feriali; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione sul tratto via Castagnolino, frazione di Castagnolo Minore, in corrispondenza del civico 2, a partire dal giorno 12 fino a fine lavori, per tutti i giorni feriali.