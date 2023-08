Villa dei Ronchi, decolla la riqualificazione

Al via la ristrutturazione di Villa dei Ronchi a Crevalcore, storico edificio rimasto danneggiato dal terremoto del 2012. Lo segnala il sindaco Marco Martelli. "Dopo le immagini del completo scenografico del teatro comunale – dice il primo cittadino – ho dato ora una sbirciata all’interno della Villa dei Ronchi. Un’altra delle nostre pietre preziose che andiamo a recuperare. Certo il cantiere sta partendo adesso e serviranno un paio d’anni per concludere il recupero e poterla rivedere nel suo splendore, ma il lavoro vero è iniziato anni fa". Il sindaco ricorda la scelta dei progettisti, avvenuta nella scorsa legislatura ed il percorso partecipato con i cittadini che avevano a cuore la sorte della villa. "Se oggi – continua Martelli – siamo qui ancora ad amministrare, nonostante pandemie, guerre, aumento dei prezzi, è grazie alla tenacia e al lavoro di una struttura comunale di primo ordine e di una amministrazione decisa a non mollare di un millimetro. E adesso avanti con la riqualificazione di Porta Modena. Entro fine mese il progetto esecutivo".