VillaBanks e la sua filosofia: firmacopie da Feltrinelli

Appuntamento oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana, per incontro e firmacopie con il rapper ravennate VillaBanks (vero nome Vieri Igor Traxler). Il musicista (ha studiato sassofono) presenta il suo libro ’La filosofia di VillaBanks’ (ed Sem) declinato in dieci capitoli, con le parole del fenomeno trap del momento. Un libro ispirato alla poesia di Rupi Kaur, generazionale e provocatoria di un idolo del mondo teen, amato dai mostri sacri del rap italiano. Di certo, l’esordio musicale di VillaBanks si è fatto notare: nel 2019 ha autopubblicato l’album di debutto ’Non lo so’, certificato disco d’oro nel 2023. Una delle tracce, Candy, è diventata virale e ha marcato il suo primo ingresso nella classifica italiana. Si ricorda che per accedere al firmacopie occorre acquistare il libro e ricevere il pass che dà accesso prioritario.