Violenta grandinata. Scantinati allagati

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri pomeriggio a Monterenzio. Per circa mezzora il nubifragio ha interessato le colline bolognesi: i chicchi di media dimensione non hanno per fortuna causato danni alle auto, ma nei campi è ancora in corso la ricognizione. Da segnalare alcuni allagamenti di scantinati. Come ormai consuetudine negli ultimi giorni, a partire dall’ora di pranzo sono iniziate le prime piogge, con locali grandinate, si sono abbattute sulle aree collinari delle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna