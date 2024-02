Violento incendio in abitazione. Strada San Vitale chiusa per ore

Un incendio ha devastato un’abitazione a Budrio ieri mattina, rendendola del tutto inagibile. Il rogo, che si è verificato sulla via San Vitale al civico 91, sarebbe scaturito da una canna fumaria che pare non fosse stata pulita o non avesse ricevuto manutenzione recente. Non erano neanche le 10 quando prima il fumo, poi le fiamme, si sono scatenati dalla canna fumaria dell’abitazione, estendendosi a tutta la casa. A chiamare i soccorsi sono state tante persone: i residenti dell’abitazione coinvolta, alcuni passanti della traffica strada, ma anche alcuni abitanti delle case limitrofe.

Le fiamme erano alte e ben visibili e l’odore acre pungente si è diffuso nella zona. Sulla scena dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco, con vari mezzi, che hanno dapprima controllate che i residenti fossero usciti dall’abitazione in fiamme e che, poi, hanno estinto l’incendio per evitare che si propagasse al terreno e alle proprietà limitrofe. Ci sono volute alcune ore. Sul posto anche i sanitari del 118 anche se, per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Due le persone evacuate, altre due erano assenti al momento del rogo. La casa è inagibile. La San Vitale è stata chiusa per qualche ora per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sul posto c’erano anche squadre Anas e i carabinieri di Budrio.