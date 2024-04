visite mediche gratuite

Anche l’Ausl aderisce alla Giornata nazionale della prevenzione, organizzata da medici e infermieri di Fadoi e Anìmo. In piazza Nettuno, domani dalle 9 alle 18 gli specialisti di Medicina interna, supportati dal personale infermieristico, saranno a disposizione dei cittadini per una valutazione dello stato di salute e per intercettare eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni. I bolognesi potranno usufruire gratuitamente della misurazione di alcuni parametri tra i quali la pressione arteriosa, la glicemia, il colesterolo, la saturazione dell’ossigeno.