Volontari civici, via libera al registro L’assessore Buganè: "Porte aperte ai cittadini"

Il Comune di Pianoro attiva il registro comunale dei singoli volontari civici. Tutti i cittadini maggiorenni possono rendersi disponibili per fornire parte del proprio tempo per attività di volontariato nelle aree tematiche scolasticaeducativa, sociale, civicaculturalesportivaricreativa, tecnicaurbanisticaambientale, gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune. Con l’iscrizione al registro e la sottoscrizione del rapporto di collaborazione, il volontario verrà assicurato contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi. "Con questa misura trova compiuta realizzazione – afferma l’assessore Stefano Buganè – il principio costituzionale della sussidiarietà".