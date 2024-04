Voto, riecco i Popolari. Evento con Graziano Delrio

Manovre in corso in area cattolica. L’obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è quello di tornare ad alzare la teste e le idee nell’imminenza delle elezioni regionali. E sotto le Due Torri, infatti, si riaffacciano i post democristiani con un convegno sul lavoro che porta in città il presidente dell’Associazione ‘I Popolari’, Pierluigi Castagnetti, e il senatore Graziano Delrio (dell’ex sindaco di Reggio Emilia si parla come di possibile candidato alla successione di Stefano Bonaccini nel caso in cui corra alle Europee). Appuntamento quindi giovedì, dopodomani, alle 17.30 per l’incontro su ‘Il lavoro oggi: tra diritti, doveri, sviluppo e sicurezza il contributo dei cattolici democratici alle grandi sfide’ alla Sala Falcone-Borsellino del Quartiere Borgo Panigale-Reno. Non un posto a casa: è la sala dove nacque l’Ulivo.

E’ una delle iniziative promosse in giro per l’Italia dai Popolari e Bologna è stata scelta per parlare di lavoro. Tra le voci principali quella di Alessandro Alberani, attuale direttore della Logistica etica all’Interporto, già presidente dell’Acer di Bologna ed ex segretario della Cisl. Sua la relazione introduttiva dell’incontro a cui sono annunciati rappresentanti di Cisl, Confcooperative, Acli e di Enrica Gentile, ad di Aretè. "Batterò molto sul lavoro coniugato con le questioni cristiano-sociali, dalla sussidiarietà alla partecipazione – spiega Alberani –. La sicurezza sul lavoro sarà il fulcro". Non nascosta, si vocifera, sarebbe la voglia di spingere il nome di Delrio verso la corsa a viale Aldo Moro

pa. ros.