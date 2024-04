Vuole buttarsi dal cavalcavia. Salvato dalla polizia stradale

Il tempestivo intervento degli agenti della polizia stradale sventa il suicidio di un uomo che voleva buttarsi da una cavalcavia sull’autostrada. Era il tardo pomeriggio di sabato quando gli agenti hanno soccorso, lungo l’autostrada A13, l’uomo intenzionato a togliersi la vita. Una pattuglia della Sottosezione di Malalbergo – Altedo della Polstrada, durante il normale servizio, ha notato dal cavalcavia numero 11, all’altezza di Bentivoglio, un giovane straniero che aveva scavalcato la balaustra e si stava sporgendo verso la carreggiata autostradale. Con grande prontezza il capo pattuglia ha chiesto via radio di interrompere il traffico su entrambe le carreggiate, mentre l’autista ha scavalcato la ripida salita a fianco del cavalcavia per raggiungere il giovane con intenti suicidi. Gli agenti hanno, con non poca fatica, convinto l’uomo a desistere.

È stato uno degli agenti a instaurare un dialogo con il giovane per guadagnare il tempo necessario affinché il collega potesse raggiungere l’uomo, che continuava a sporgersi. Solo grazie alla paziente mediazione degli agenti e di un ciclista di passaggio, il giovane finalmente si è convinto a rientrare dalla balaustra. Il ventiduenne ha, poi, raccontato agli agenti di aver sofferto per una delusione amorosa. Dopo essere stato soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale di Persiceto.

z. p.