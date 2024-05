’We are puzzle’, il bootcamp dedicato ai giovani

‘We Are Puzzle’, il bootcamp organizzato dalla Fondazione ’In Oratione Instantes’, dedicato allo sviluppo delle competenze relazionali dei giovani si terrà in città sabato 25 e domenica 26 maggio, nel Complesso di Santa Cristina, dipartimento delle Arti dell’Alma Mater (piazzetta Giorgio Morandi 2). Tanti i relatori, tra psicologi, educatori, coach , docenti ed esperti, mentre a chiudere la due giorni sarà il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, che nella plenaria conclusiva condividerà il suo pensiero sull’importanza delle relazioni nella vita quotidiana.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori e universitari, oltre ai docenti di ogni ordine e grado. Un’opportunità formativa per arricchire il proprio bagaglio personale con strumenti e pratiche positive. "Il progetto ‘We are puzzle’ nasce dal desiderio di rimettere al centro il concetto del noi e sostituirlo al tempo dell’io. Desideriamo, da un lato, portare l’importanza e il valore delle relazioni e, contemporaneamente, fornire gli strumenti per farlo attraverso un’esperienza concreta e intensiva. Per questo motivo è essenziale sviluppare le life skills, competenze per la vita che ci permettono di affrontare le difficoltà quotidiane e di costruire relazioni significative", spiega Paola Carotenuto, presidente e co-fondatrice della Fondazione ‘In Oratione Instantes’.

Diversi i laboratori durante la due giorni, tutti a numero chiuso. Per iscriversi basta accedere al sito: https://inorationeinstantes.org/we-are-puzzle/ e, per gli studenti, basta utilizzare il codice STUDFIOIWAP24 epr avere l’accesso gratuito. Diverse sessioni sono in collaborazione con l’Università di Bologna e di Foggia. "Per un giovane questa iniziativa è l’occasione per andare in profondità nella riflessione sulla propria vita", sottolinea Mimmo Armiento, psicologo e psicoterapeuta.

I partecipanti potranno creare un progetto video che rifletta il valore delle life skills nelle loro vite. Domenica, alle 19, si svolgerà la cerimonia di premiazione: il team vincitore otterrà una borsa di studio e avrà l’opportunità di partecipare al “Progetto Giovani Ciak”.