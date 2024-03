Weekend al cinema con le esclusive proposte all’Orione

Molto interessante la programmazione pasquale del cinema Orione che propone un ricco carnet di film in esclusiva. In anteprima speciale a sorpresa questa sera alle 22 viene infatti proiettato in versione originale con sottotitoli ’Il teorema di Margherita’ della giovane regista Anna Novion: una bella di affermazione al femminile che sarà successivamente in programmazione anche al cinema Galliera. L’altra esclusiva dell’Orione è ’I bambini di Gaza - Sulle onde della libertà’, oggi alle 16 (poi anche domenica alle 19,30 e lunedì alle 20) co-produzione internazionale diretta dall’italiano Loris Lai e ispirata all’omonimo libro di Nicoletta Bortolotti.