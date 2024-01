Wertmüller alza il primo sipario

Su il sipario, da stasera alle 21 per la nuova stagione teatrale di Crevalcore – inserita nel cartellone TTTXTE-TreTeatriPerTe, con la direzione artistica di Alex Carpani – all’Auditorium Primo Maggio (viale Caduti di Via Fani, 300). Una proposta, ricorda l’assessora Mariarosa Nannetti, "che nella sua varietà accompagna a scoprire storie di ieri che, pur nella distanza di tempo e di spazio, non hanno perso l’impulso della narrazione e storie di un oggi che, nella sua complessità, interroga ognuno di noi". E se per il direttore artistico gli spettacoli porteranno in scena "le contraddizioni, la bellezza, le emozioni attraverso donne e uomini capaci di scuotere, evocare, risvegliare, provocare, emozionare, si parte proprio oggi con Massimo Wertmüller e Nicoletta Della Corte con Lina’s Rhapsody, un viaggio ideato e scritto da Valerio Ruiz, che racconta e ricrea il mondo musicale di Lina Wertmüller attraverso alcune delle sue più belle canzoni scritte per il cinema e il teatro, interpretate dalla voce avvolgente di Della Corte. Esse sono la testimonianza di un lavoro sapiente e appassionato alla ricerca di un’emozione in grado di catturare lo spirito dei personaggi che le hanno ispirate. Intrecciando musica e racconti, lo spettacolo evoca le collaborazioni della regista con compositori come Morricone, Rota, Jannacci. Storie di amicizie profonde e retroscena che restituiscono un ritratto di Lina attraverso la lente della musica. In scena anche Santi Scarcella al pianoforte e fisarmonica, Fabrizio Guarino alla chitarra, Simone Talone alle percussioni e Alessandro Patti al contrabbasso.