Zanni (Confabitare):: "Rischio degrado"

Parcheggi, prezzi delle case, mobilità. Sono stati questi i temi al centro del dibattito di ieri sul cantierone del tram, organizzato da Confabitare alla Sala Convegni della Fondazione Lercaro in via Riva Reno. Scettico che via Riva Reno possa diventare come i Navigli, il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni (foto): "Il canale può avere un risvolto positivo, ma il rischio è che diventi una zona di movida o degrado, come via Petroni. La situazione attuale è grave per i residenti, in particolare per i disabili. Anche i commercianti sono molto colpiti". Nel mirino anche il valore delle case che, secondo Zanni, "si sta svalutando del 50% e quello dei negozi del 40-45%".

In platea i cittadini che hanno lamentato disagi, mentre l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli ha tentato di placare gli animi: "Stiamo lavorando per minimizzare i problemi dei parcheggi". Sulla stessa linea il presidente del Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani, critica , invece, Anna Maria Cesari (FI). Possibilista Loreno Rossi di Confesercenti "ma servono più aiuti". Per l’esperto di trasporti Massimo Kolletzek, "questo cantiere è la risposta per modernizzare la città".