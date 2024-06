Bologna, Renzi rilancia gli Stati Uniti D’Europa. E su De Pascale: “Pensiamo all’oggi”

Bologna, 2 giugno 2024 - “Sono molto ottimista: la nostra è l’unica, vera proposta politica per le Europee. Salvini dice ‘meno Europa’, noi invece diciamo Stati Uniti d’Europa”. È ottimista, Matteo Renzi, e lo conferma anche il sorriso raggiante che porta in volto. Il leader di Italia Viva è arrivato alle 21 al Sidney Hotel di via Michelini dove ad aspettarlo c’erano poco meno di 200 persona per una cena di gala con gli esponenti locali e non del partito, sostenitori e altri partecipanti.

Matteo Renzi, il leader di Italia Viva a Bologna (foto Schicchi)

Poche battute dopo l’intervista pubblicata sul Carlino, ma concetti ben saldi e chiari: “La nostra lista incrocia una parte importante di voto di opinione di persone che chiedono risposte all’Europa, sulla pace e sulla guerra, della sanità, delle infrastrutture, degli stipendi e delle pensioni - puntualizza l’ex premier -. E su questi temi Stati Uniti d’Europa è l’unica speranza per chi non vuole lasciare il futuro del pianeta nelle mani dei Parsi del Sud-est asiatico”.

Sulle percentuali della sua lista alle urne il prossimo weekend, Renzi non si scompone: “Sarà una percentuale sufficiente a garantirci un numero di parlamentari necessario per fare con Ursula von der Leyen come abbiamo fatto con Giuseppe Conte: mandarli a casa per portare Mario Draghi”. E ancora: “Meloni, Schlein, Calenda si candidano, però non ci vanno: stanno prendendo in giro gli italiani - incalza Renzi -. Noi, se eletti, andremo davvero in Europa. Abbiamo una squadra di candidati di primo ordine sul territorio con Italia Viva, come Giulia Pigoni, Nicola Cesari e Davide Bendinelli (tutti e tre al fianco di Renzi, ndr), e sono tre amministratori che sanno bene cosa serve per l’Europa”.

È stato Calenda a lanciare il nome di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, come eventuale leader di una coalizione di centrosinistra per le prossime Regionali. Renzi, però, anche su questo non si scompone, rispolvera il suo sorriso ottimista e glissa: “Io mi concentro sul voto di questo weekend, chi ragiona troppo sul lungo termine alla fine perde di concretezza”.