Bologna fc, il mercato non conosce sosta: Sartori si iscrive alla corsa per James

Bologna, 23 marxo 2024 – Il mercato non conosce sosta. Si ferma il campionato, girano gli osservatori e uomini mercato rossoblù, tra amichevoli internazionali, playoff per gli Europei e qualificazioni Under 21. E non mancano le indiscrezioni di mercato. Si muove il Bologna: sapendo però che molto dipenderà dal finale di campionato e dall’eventuale approdo in Europa (e a quale livello), che sposterà gli equilibri dei giocatori che hanno mercato, di quelli da attrarre e soprattutto il futuro di Thiago Motta, attorno al quale tutto in primis ruoterà.

Intanto, dall’Inghilterra giunge una notizia: il Bologna si è iscritta alla corsa per Jordan James (19 anni), centrocampista gallese del Birmingham, protagonista di una stagione da 8 reti nella Championship inglese. Sul giocatore c’è pure l’Atalanta, la richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il Bologna, secondo le fonti di OltreManica, si è inserito, chiedendo informazioni. James è un centrocampista a tutto campo, con senso del gol e dell’inserimento negli spazi, impiegato in questa stagione da mediano, mezzala, esterno e trequartista: sulla carta un potenziale sostituto di Ferguson, ma dipenderà dal futuro dello scozzese, al quale in caso di Europa sarà proposto un ritocco dell’ingaggio da 500mila euro per convincerlo a non lasciarsi attrarre dalle sirene del mercato.

Non solo James. Dalla Svizzera filtra l’interessamento del Bologna per Ardon Jashari (21), centrocampista del Lucerna, club dal quale Sartori portò a Bergamo Freuler. Il ragazzo è già nel giro della nazionale maggiore con i rossoblù Freuler, Aebischer e Ndoye e ha fin qui totalizzato 6 reti tra campionato e qualificazioni alla Conference League: secondo quanto rimbalza dalla Svizzera il suo entourage ha già avuto contatti con la dirigenza rossoblù per trovare una base di accordo sull’ingaggio (intorno ai 600mila euro), con il Lucerna che chiede circa 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.

Ma pure l’esterno sinistro di difesa potrebbe diventare una necessità, dato che Lykogiannis è in scadenza (con opzione di rinnovo per un anno a favore del Bologna) e Kristiansen in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni del Leicester. Il Bologna sonda il mercato russo, dove Nair Tiknizyan (24, 9 gol e 6 assist in stagione) è una delle rivelazioni. Rumors anche per Robin Gosens (29) dell’Hertha Berlino, che però ha un ingaggio da quasi 3 milioni e soprattutto è esterno di centrocampo davanti a una difesa a 3. Segno che si tasta il terreno su più fronti, considerando anche l’ipotesi che Thiago decida di non rimanere, mentre da Bergamo rimbalza la notizia che Zortea, che rientrerà dal prestito al Frosinone a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe essere opzione a basso costo qualora gli esterni da cercare dovessero diventare due.