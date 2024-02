Bologna Fc femminile: Elisabetta Franchi è lo sponsor

Bologna, 8 gennaio 2024 – L’alta moda incrocia la strada dello sport, dando vita a un progetto artistico che esce fuori dagli schemi, mettendo la donna al centro.

Elisabetta Franchi abbraccia la squadra femminile del Bologna FC 1909, diventando il main partner per l’intera stagione 2023-2024. Il logo della stilista, infatti, sarà presente sulle maglie da gioco delle calciatrici del club rossoblù.

Una collaborazione che fa la storia e che promuove sempre più l’empowerment femminile, visto che le protagoniste sono solo donne. Forti, talentuose e ambiziose. “Da sempre sono dalla parte delle donne e dare inizio a questa partnership con il Bologna Calcio Femminile mi rende molto orgogliosa – commenta l’imprenditrice Elisabetta Franchi –. La moda e lo sport, due settori così diversi ma uniti dalle stesse caratteristiche: forza, passione e determinazione. Siamo entrambi trainati dal sogno di raggiungere i nostri obbiettivi ed essere uno il supporto dell’altro sullo stesso territorio è un valore aggiunto".

Elisabetta Franchi è lo sponsor del Bologna Fc femminile per la stagione 2023/24

Soddisfazione anche per Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bfc. "Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescita del calcio femminile a livello nazionale e globale – evidenzia Fenucci –. Questa non è solo una realtà tangibile, ma una vera e propria rivoluzione che contribuirà alla trasformazione del nostro sport in meglio. Il calcio femminile non è più un semplice trasferimento del calcio maschile, ma si sta affermando con una propria identità e con la prospettiva di contribuire significativamente alla crescita del movimento in futuro sia in termini di pratica che di appassionate. Dobbiamo abbracciare questa evoluzione, investendo nel movimento, promuovendo l'uguaglianza di genere e potenziando le opportunità che questo settore potrà offrire. L'ingresso del brand Elisabetta Franchi come main partner della squadra femminile rossoblù non solo rafforza l'impegno del Club nel sostenere il calcio femminile e nel dare alle nostre atlete la visibilità e il supporto che meritano, ma apre anche nuove porte alla collaborazione e all'innovazione”.

Fuori dal campo

Oltre alle divise in campo, le giocatrici del club rossoblù indosseranno un abito sartoriale firmato Elisabetta Franchi per tutti gli appuntamenti istituzionali fuori dal campo. Il completo giacca e pantalone blu navy è espressione di eleganza formale e sottolinea la femminilità delle giocatrici arricchendosi di dettagli sofisticati come i revers a scialle in duchesse e i profili delle tasche. Indossato con una t-shirt bianca girocollo impreziosita da un’applicazione sul girocollo, esprime al meglio la capacità della stilista di coniugare praticità e fascino.