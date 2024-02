Bologna Fc, Posch si è sposato: chi è la moglie

Bologna, 29 febbraio 2024 – Stefan Posch si è sposato. Il difensore rossoblù è convolato a nozze nei giorni scorsi in Austria con la sua dolce metà Lena.

A suggellare un momento d’oro per il Bologna, che insegue il sogno Champions, c’è spazio anche per un grande momento personale per uno dei protagonisti della cavalcata rossoblù, tra i ‘fedelissimi’ di Thiago Motta. A dare il lieto annuncio la neo moglie di Posch su Instagram, con una foto che li ritrae ancora in abiti da cerimonia e la didascalia “Ho sposato l’amore della mia vita”.

Chi è la moglie

La coppia è poi tornata a Bologna, dove vive insieme da quando Posch si è trasferito in rossoblù, nel settembre del 2022. E presto la famiglia si allargherà: i due sono infatti in dolce attesa, con il pancione ben visibile nelle foto sui social della ragazza.

25 anni (solo un anno in meno del marito) e austriaca, Lena Posch si è già ambientata in città, dove vive in centro insieme al marito, tra foto in Piazza Maggiore e in Piazza Santo Stefano. Senza dimenticare ovviamente lo stadio Dall’Ara, dove non si perde una partita del compagno, rigorosamente con la maglia rossoblù addosso.

Il rapporto con Bologna

Un rapporto, quello di Posch con Bologna che va oltre il campo. “Sono molto felice qui – aveva dichiarato qualche mese fa il calciatore in un’intervista ai canali della Lega Serie A – Ciò che apprezzo qui è il calore che mi ha dato la gente fin dall’inizio, è stato molto bello”. Un momento speciale quindi, fuori e dentro dal campo, per il difensore, pronto a focalizzarsi per lo scontro diretto contro l’Atalanta domenica alle 18. In ballo c’è la Champions.

Le stagioni di Posch in rossoblù

Stefan Posch è arrivato a Bologna nel 2022, quando sulla panchina rossoblù sedeva ancora Sinisa Mihajlovic. Ma è con Thiago Motta che ha iniziato a giocare con continuità, spostandosi da centrale a terzino destro e da lì non si è più spostato. Il difensore è diventato uno degli uomini guida del Bologna della scorsa stagione, collezionando ben 6 reti. Bottino che ha portato numerosi club importanti a bussare alla porta di Casteldebole nel mercato estivo: nulla da fare, Posch è rimasto in rossoblù, dove continua a essere tra gli inamovibili nonostante un inizio di stagione sottotono a causa anche di un infortunio. Il giocatore è di proprietà del Bologna, dopo averlo riscattato al termine della scorsa stagione dall’Hoffenheim per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.