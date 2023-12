Bigardi, Frabboni, Mich,. Travaglini e Gavina danno spettacolo

Il mondo del karate continua a riservare grandi soddisfazioni per il Karate Bologna Marathon del maestro Lucio Morale. A Lavagno (Verona), pioggia di medaglia nella prova che va sotto l’egida dell’Asc. I coach, Carlotta Galli, Martina Frabboni e Rachele Citro fanno il pieno. Oro per Sibilla Bigardi, Sofia Cariani, Martina Frabboni, Irene Bianchi, Manuel Travaglini, Matilde Baccolini, Oliva Gavina, Filippo Mich (palloncino e kumite), Giovanni Parisi (kumite), Thomas Faccini (kumite), Gabriele Travasoni (percorso) e Jacopo Salis (palloncino). Argento, invece, per Daniel Naldi, Giuditta Ventili, Alessandro Gudumac, Beatrice Ballerini Puviani, Edoardo Baccolini, Achille Vecchi e Izabella Domoc (kumite). E chiusura con i terzi posti di Flavio Ricciardi, Pietro Travaglia, Martina Ruiba, Giacomo Cantelli, Mattia Simiani, Gaia Bentoni, Tommaso Gavina, Ginevra Hellu, Sajida Meftha, Yacub Meftha, Isdrae Beggar, Edoardo Cardillo (kumite), Marco Bibitone (kumite) e Izabella Damoc (palloncino).