Il ‘Caffè rossoblù’ con Andre a Coppari: il podcast

Bologna, 30 maggio 2024 – “Ora bisognerà organizzare gli aerei, altroché pullman". Scherza, ma nemmeno troppo, Andrea Coppari, presidente del Centro Bologna Clubs. "Di Thiago non mi è piaciuto il modo stucchevole con cui se n’è andato. Però non tollero gli insulti: non dimentichiamoci dove ci ha portato. Io in 54 anni la Champions non l’avevo mai vista", sottolinea Coppari, numero 1 del Cbc dal 2016 (e lo sarà fino al 2025, rieletto al terzo mandato). "Ci stiamo informando per capire come organizzare le trasferte. Appena uscirà il tabellone, capiremo meglio: sono sicuro mi commuoverò quel giorno".

La nuova puntata del podcast ’Caffè rossoblù’ potete ascoltarla sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify, Google, Apple Podcast), a questo indirizzo: ilrestodelcarlino.it/bologna, oppure qui sotto.