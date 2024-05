Calafiori e tutte le news sul mercato, il ‘Caffè rossoblù’ con Giordano

Bologna, 23 maggio 2024 – Il campionato non si è ancora concluso, il mercato non è mai finito. Il Bologna domani scende in campo a Genova per l’ultima giornata, ma intanto, dietro le quinte, lavora da mesi alla nuova stagione, quella della Champions. Un onore, ma anche un onere, perché va costruita una squadra all’altezza, con l’aggravante di non sapere ancora chi sarà il prossimo allenatore. Ne parliamo con Marcello Giordano, ospite del nostro podcast ‘Caffè rossoblù’.

"Il club ha appena riscatto Odgaard, ha Castro in rosa, ma è chiaro che in vista della Champions servirà un nome pesante davanti", sottolinea Marcello, firma del Resto del Carlino dal 2005 e collaboratore dell’Ansa dal 2018. C’è poi il grande rebus sui big rossoblù. "Sarà un’estate lunga per Calafiori – spiega Marcello –, perché c’è di mezzo un Europeo e lui vuole giocarsi questa chance senza pensieri di mercato. L’ha fatto sapere al club".

