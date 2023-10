Cinque bolognesi passano il turno. Felsina e Atletico Castenaso ok

Sono cinque le formazioni bolognesi che, al termine del terzo turno andato in scena mercoledì sera, hanno ottenuto l’accesso alla seconda fase di Coppa Italia di Promozione ‘Memorial Maurizio Minetti’. Felsina e Atletico Castenaso sono entrate dalla porta principale aggiudicandosi il rispettivo quadrangolare mentre Anzolavino, Trebbo e Osteria Grande si sono qualificate tra le migliori seconde. Per quanto riguarda i risultati dell’ultimo turno, nel girone 10 l’Anzolavino ha espugnato 1-0 il terreno di gioco dell’Msp mentre il Felsina ha battuto 2-0 il Castelnuovo. Nel raggruppamento 11, il Trebbo ha vinto 2-1 sul campo dello Junior Corticella mentre l’Atletico Castenaso ha regolato di misura (1-0) il Fossolo. Per quanto riguarda infine il girone 13, l’Osteria Grande è stata sconfitta 3-0 sul campo del Placci Bubano, ma questo ko non le ha comunque impedito di qualificarsi alla seconda fase.