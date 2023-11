Coppa Davis, Alessandro Alberani incontra Sinner a Malaga: "Momento indimenticabile"

Bologna, 27 novembre 2023 - Un momento incredibile per Alessandro Alberani, direttore della logistica etica dell'Interporto, che ieri ha potuto abbracciare il campione Jannik Sinner, immortalando il momento in un selfie pubblicato sui social. E non è finita qui, perché il direttore ha ricevuto in regalo perfino l'asciugamano dell'atleta, che "non so se lavare - confessa ridendo -. È stato molto carino e disponibile. Un ragazzo speciale, che ha avuto l'umiltà, con Arnaldi, di venire a salutarci, dicendoci che siamo stati dei giocatori in più".

Alberani è volato a Malaga in compagnia della moglie Paola, ex giocatrice di tennis, per assistere alle competizioni della Coppa Davis. "È stata una delle esperienze sportive più belle - commenta Alberani -. Abbiamo visto prima la partita con l'Olanda, che è stata molto emozionante: il clima degli italiani si è sentito. Ho portato anche la sciarpa rossoblù, che ho sventolato sempre nell'arena". Poi, è stata la volta del match con la Serbia, "partita da infarto - dice -. Djokovic ha avuto tre match-point e avevamo già immaginato di dover tornare a casa. E invece Sinner è riuscito ad annullarli".

La finale

Ieri, Alberani e sua moglie Paola hanno preso parte alla finalissima. "Il rapporto con i canguri, i tifosi australiani, è stato molto bello - continua Alberani -. Mia moglie è stata una tennista, quindi è stata felicissima". La gioia è esplosa dopo la vittoria, a fine partita, quando "i giocatori sono venuti da noi - spiega il direttore -. A Simone Bolelli ho mostrato la sciarpa del Bfc. È stata una festa incredibile, con il tifo che è stato un valore aggiunto, eccezionale. Il pubblico è stato molto corretto".